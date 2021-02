TERNANA – CATANIA: probabili formazioni, Di Piazza e Golfo in campo dal 1′?

Ipotesi di formazione per il match Ternana-Catania, valevole per la 25ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi pomeriggio allo stadio “Libero Liberati” di Terni con inizio alle ore 15:00.

Gli umbri tornano in campo dopo il rinvio per neve della gara di Potenza. Per l’occasione Cristiano Lucarelli dovrà fare a meno dello squalificato Palumbo, il quale verrà rimpiazzato in mediana da Damian. Nel consueto 4-2-3-1 di partenza, davanti al portiere Iannarilli agirebbero Defendi, Kontek, Boben e Frascatore; Damian e Proietti andrebbero ad occupare la linea mediana; Partipilo, Falletti e Furlan verrebbero collocati sulla trequarti con Vantaggiato unico riferimento offensivo.

Raffaele potrebbe rispolverare dal primo minuto il 3-5-2. Davanti a Confente agirebbero Sales (o Tonucci), Giosa e Silvestri, Calapai e Zanchi occuperebbero le corsie laterali con Dall’Oglio, Maldonado e Welbeck interni di centrocampo e il tandem Di Piazza-Golfo di punta. Indisponibili Martinez, Russotto, Piccolo e Volpe.

La direzione dell’incontro è affidata al signor Feliciani della sezione AIA di Teramo, il quale verrà affiancato dagli assistenti Vitali di Brescia e Salvalaglio di Legnano e dal IV ufficiale Petrella di Viterbo. La gara verrà tramessa su Cusano Italia Tv (canale 264 DTT, visibile anche in streaming sul sito cusanoitaliatv.it), online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

