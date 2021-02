VERSO TERNANA – CATANIA: i rossazzurri si apprestano a sfidare il Lucarelli dei record

Archiviato il successo sulla Virtus Francavilla maturato dagli undici metri, per il Catania ora è tempo di pensare all’imminente trasferta di campionato a Terni. Nel turno infrasettimanale, in programma mercoledì, i rossazzurri andranno a fare visita alla Ternana capolista del Girone C di Serie C.

La gara si preannuncia particolarmente ostica per la squadra diretta da Peppe Raffaele, che dovrà misurare le proprie ambizioni d’alta quota al cospetto di un avversario di caratura tecnica superiore alla media. La Ternana è l’unica squadra ancora imbattuta in Europa e vanta il maggior numero di punti, vittorie e gol fatti tra le squadre professionistiche italiane. Cristiano Lucarelli è riuscito a costruire una macchina perfetta, capace di macinare record su record.

I numeri rendono al meglio l’idea della consistenza dell’avversario e delle difficoltà che attendono il Catania, ancora alle prese con alcune defezioni che riguardano principalmente il reparto avanzato. Mister Raffaele per l’occasione taglierà il traguardo delle 100 panchine da allenatore professionista.

Il tecnico nativo di Barcellona Pozzo di Gotto ha fornito una precisa identità di gioco a questa squadra, cementando un gruppo coeso e capace di reagire alle avversità. Per venire a capo della questione occorrerà un’impeccabile organizzazione tattica da unire a fame agonistica e spirito d’abnegazione proprie di questa squadra. All’andata a nulla servì la “gemma” di Maldonado su punizione per avere la meglio su una formazione che inflisse una dura lezione di calcio all’undici in casacca rossazzurra, espugnando con tre reti il campo di Lentini.

