LA SICILIA: “Gruppo forte. Playoff da secondi o terzi. Rigore nettissimo sabato”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Prime parole da rossazzurro per l’attaccante Francesco Golfo, concesse al quotidiano locale:

“Sensazioni molto positive. Ho trovato un gruppo forte, compatto, motivato e con una mentalità vincente. Crediamo in quello che facciamo. Mi hanno aiutato tutti: Maldonado, Reginaldo e Silvestri in primis. Ho avuto offerte da Avellino e club degli altri due gironi ma quella del Catania era quella che volevo di più. Piazza importante, conoscevo il mister e questo ha aiutato. Il nostro obiettivo? Vincere tutte le partite. Cerchiamo di arrivare ai playoff da secondi o terzi e fare così meno partite per godere di più lucidità nel rush finale. Il rigore col Francavilla? Era nettissimo. Non ho capito perché l’arbitro ha ritardato a fischiare mentre l’assistente lo ha segnalato subito”.

