ATTACCO: vicino il fondamentale recupero di Piccolo

Si avvicina la prima metà del mese di marzo e, con esso, il recupero di Antonio Piccolo. Era sabato 30 gennaio quando il Calcio Catania comunicava l’esito degli accertamenti dopo il trauma contusivo-distorsivo riportato in allenamento. Visita specialistica ortopedica e risonanza magnetica esclusero fortunatamente lesioni legamentose, ma si rendeva comunque necessario procedere con cautela, facendo svolgere all’attaccante un programma di terapie e rieducazione funzionale. Da allora Piccolo non è stato più a disposizione di mister Giuseppe Raffaele, rimanendo fermo a quota 5 partite disputate con 2 gol all’attivo.

Calciatore dal valore indiscusso e autentico lusso per la categoria, Piccolo è in grado di fare la differenza e l’economia del gioco rossazzurro ha risentito parecchio della sua lontananza dal rettangolo verde. Adesso il rientro dell’ex Cremonese è più vicino, vedremo se verrà inserito nella lista dei convocati già in occasione del confronto casalingo con il Teramo. In un reparto offensivo in cui si sono sbloccati Matteo Di Piazza e Andrea Russotto, sarà di fondamentale importanza riavere a disposizione Piccolo.

