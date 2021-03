ATZORI (ex Catania e Palermo): “Rosa si sono seduti dopo il derby, solo un episodio per i rossazzurri”

Gianluca Atzori, doppio ex di Catania e Palermo, analizza il momento delle due squadre dopo la disputa del derby che ha visto prevalere i rosa al “Massimino”:

“Palermo? Quando vinci il derby, la partita dopo ti siedi – le parole di Atzori ai microfoni di tuttoc.com – Probabilmente è stato un calo mentale: hanno dato tutta l’energia psicologica per la partita con i rossazzurri e durante la settimana non sono riusciti a recuperare. Così hanno giocato un po’ meno ‘concentrati’ contro la Juve Stabia. Il Catania? Hanno voluto dimostrare che la batosta col Palermo è stato solo un episodio e così hanno fatto una gran bella vittoria. Credo che il Catania, una volta consolidata la società, potrà aspirare a tornare in Serie B e, magari, anche in Serie A”.

