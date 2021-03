CALCIO SICILIANO – Stampa palermitana: “Palermo, pia illusione il derby di Catania…”

Maxi festeggiamenti, gioia incontenibile per un successo entrato nella storia dei derby siciliani, ma il Palermo – a distanza di pochi giorni – riparte con una brutta sconfitta interna al cospetto della Juve Stabia. La stampa palermitana bacchetta la squadra rosanero. Il Giornale di Sicilia evidenzia come la formazione allenata da Giacomo Filippi sia stata travolta parlando di effetto derby finito. Il Corriere dello Sport, invece, mette in risalto il ritorno del Palermo fragile e confuso, sottolineando il fatto che il vittorioso derby di Catania sia stato solo una pia illusione. La troppa euforia, evidentemente, ha fatto male ad un Palermo che non ha ancora risolto i suoi problemi ed occupa soltanto il decimo posto in classifica.

