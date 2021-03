CARNEVALE: “Catania e Avellino piazze straordinarie”

Doppio ex di Catania-Avellino, Andrea Carnevale – attuale dirigente dell’Udinese – si sofferma brevemente sui ricordi vissuti nelle due piazze:

“Sono due città in cui mi sono trovato bene. A Catania giocavo in Serie A, ricordo un bellissimo stadio, un bellissimo pubblico ma la delusione fu quella di retrocedere in B (1984). Ad Avellino invece ho vissuto due anni da giovane. E’ stata un pò la mia fortuna, avevo appena 16 anni, ho esordito all’età di 17 facendo un gol in Serie A che valse la salvezza. Sono due piazze estremamente belle, città straordinarie e mi auguro che possano centrare la promozione. In questo momento l’Avelino ed ha più possibilità rispetto al Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***