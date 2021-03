CATANIA – AVELLINO: probabili formazioni, mister Baldini vara il 4-3-3?

I probabili schieramenti di Catania e Avellino che si sfideranno oggi allo stadio “Angelo Massimino” nell’incontro valevole per la 32ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21.

Gara d’esordio per mister Francesco Baldini, subentrato in settimana a Giuseppe Raffaele successivamente alla sconfitta rimediata dalla formazione rossazzurra in casa della Turris. Il neo tecnico del Catania dovrebbe varare il 4-3-3 quale modulo di riferimento. Davanti al portiere Confente agirebbero Calapai, Claiton, Giosa e Pinto, uno tra Dall’Oglio e Rosaia completerebbe la mediana con Maldonado e Welbeck, in avanti spazio a Piccolo e Russotto ai lati di Sarao. L’attaccante Michele Volpe resta fuori dalla lista dei convocati.

Piero Braglia dovrebbe proporre per dieci undicesimi lo schieramento di partenza adottato mercoledì scorso con il Potenza. Il rientro di Fella tra i titolari dovrebbe essere l’unica variazione rispetto al canovaccio tattico opposto ai lucani. Schierati con il modulo 3-5-2 troverebbero posto in campo dal primo minuto il portiere Forte, i difensori Luigi Silvestri, Miceli e Illanes, gli esterni bassi Ciancio e Tito, gli interni di centrocampo Adamo, Aloi e D’Angelo e le punte Maniero e Fella.

Direzione di gara affidata al signor Zufferli della sezione AIA di Udine, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Pintaudi di Pesaro e Politi di Lecce dal IV ufficiale Pashuku di Albano Laziale. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 256 in modalità pay-per-view (costo 4,99 euro), online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

