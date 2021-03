CATANIA: a Bisceglie si conclude il tour de force rossazzurro

Sei partite, tutte a distanza ravvicinata per il Catania. Oggi la settima, in chiusura di un vero e proprio tour de force iniziato il 13 febbraio al “Massimino” con la Virtus Francavilla. Allora i rossazzurri riuscirono ad imporsi con sofferenza, trasformando con Dall’Oglio il rigore dell’1-0. Poi, il banco di prova sul campo della Ternana che vide l’Elefante soccombere per 5-1. Troppo forte la capolista, ma risultato severo per il Catania che non sfigurò nel primo tempo. Successivamente, l’atteso confronto interno con il Bari: Dall’Oglio fallì il rigore del 2-1, non andando il Catania oltre il pareggio dopo essere passato in svantaggio nella prima frazione. Digiuno di vittorie anche sui campi di Pagani (0-0) e Vibo Valentia (1-1), prima dell’inaspettata sconfitta casalinga nel derby (0-1). Adesso, testa al Bisceglie. Obiettivo concludere nel migliore dei modi un tour de force che ha regalato fin qui tanta amarezza al popolo rossazzurro.

