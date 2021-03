CLAITON: “Dobbiamo guardarci in faccia e dare tutti qualcosa in più, questo Catania deve ancora crescere molto”

Fa autocritica il difensore del Catania Claiton, al termine del match perso in casa con il Teramo:

“Ci dispiace, non ci voleva questa sconfitta. Volevamo i tre punti per consolidarci in una buona posizione di classifica, questo è il nostro obiettivo. Adesso dobbiamo subito guardare alla prossima gara, non abbiamo tempo di piangerci addosso. E’ stata una giornata difficoltosa soprattutto nel primo tempo, dove abbiamo sofferto il loro gioco. Non siamo stati bravi, dobbiamo crescere ancora molto, responsabilizzandoci di più ed aiutandoci quando le cose non vanno bene. Il Teramo si è dimostrato molto organizzato, con un buon palleggio, il loro punto di forza era in mezzo al campo. Ci siamo accesi ad intermittenza, soprattutto nella ripresa. Il rammarico c’è perchè sappiamo quanto lavoriamo durante la settimana ma non basta, dobbiamo guardarci in faccia e dare tutti qualcosa in più per migliorare il rendimento. Ormai è andata, domani valutiamo gli errori commessi e se ci sono state delle cose positive in vista della Turris, altra gara fondamentale”.

VIDEO: le parole di Claiton

