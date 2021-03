CLAITON: il brasiliano offre più garanzie di Giosa?

Dopo un ottimo avvio di campionato, accompagnato non solo dal gol all’esordio contro la Paganese ma anche da buone prestazioni, il brasiliano Claiton ha vissuto una seconda parte di stagione da dimenticare. Dal 13 Dicembre in poi, tra infortuni e scelte tecniche, ha disputato appena 2 gare sulle 14 totali; tuttavia, nonostante il ruolino di marcia poco esaltante, il centrale trentaseienne non si è lasciato abbattere, continuando a dare il massimo in allenamento per cercare di risalire nuovamente nelle gerarchie.

In queste ultime giornate mister Raffaele ha deciso di concedergli nuove opportunità e lui ha ricambiato fornendo ottime risposte sul campo e contribuendo, con la sua esperienza e qualità, nel mantenere inviolata la porta di Confente sia a Pagani che a Bisceglie. Con l’assenza forzata di capitan Silvestri e le 3 sfide ravvicinate contro avversari molto ostici come Teramo, Turris ed Avellino sicuramente riuscirà a ritagliarsi il proprio spazio, prendendo il posto di Giosa che, ultimamente, ha commesso qualche errore di troppo. La speranza è che il centrale brasiliano possa tornare sui livelli di inizio stagione, dimostrandosi ancora una volta un difensore di grande affidabilità ed in grado di poter fare la differenza anche in chiave playoff.

