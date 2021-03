CURIOSITA’: quando Baldini mise piede al “Massimino” affrontando il Catania…

Francesco Baldini, allenatore scelto dal Catania per la sostituzione di Giuseppe Raffaele in panchina, cerca riscatto dopo l’esperienza di Trapani culminata con l’esonero qualche anno fa. Da calciatore ha indossato anche le casacche di Napoli e Genoa.

Curiosamente, nella sua carriera, ha affrontato tre volte il Catania proprio quando militava nelle due squadre, in Serie B. Il 5 novembre 2002 fu l’unica occasione in cui mise piede allo stadio “Angelo Massimino”, lo fece nelle vesti di difensore del Napoli. Allora il duo Graziani-Pellegrino era al timone del Catania, fischiato dai suoi tifosi a seguito della sconfitta per 0-2 e di una prestazione non all’altezza. Dionigi portò subito in vantaggio il Napoli trasformando un calcio di rigore procurato da Sesa, autentico uomo partita. Quest’ultimo chiuse definitivamente i conti trovando la seconda rete dell’incontro a pochi minuti dal 90′.

