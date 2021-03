DERBY: settima vittoria del Palermo al “Massimino”, ma il bilancio dei precedenti a Catania rimane favorevole ai rossazzurri

Otto anni dopo, torna il derby del “Massimino”. Lo vince il Palermo per la settima volta a Catania nella storia. In precedenza il confronto più recente fu datato 21 aprile 2013, quando le reti di Barrientos e Ilicic definirono l’1-1 finale. Stavolta, invece, i rosanero si sono imposti per 1-0. Il bilancio dei precedenti sotto il vulcano, comunque, vede ancora nettamente in vantaggio il Catania, vittorioso in 16 occasioni (l’ultima il 18 dicembre 2011 per 2-0, reti di Lodi su punizione e Maxi Lopez dal dischetto). 20, invece, sono i pareggi complessivi ed il Palermo non vinceva a Catania dal 2 febbraio 2007 per 1-2.

Il derby di Sicilia non si giocava in terza serie a Catania da ben vent’anni. Il 4 marzo 2001, giorno del V anniversario dalla scomparsa del Cavaliere Massimino, il confronto si chiuse in parità. Al momentaneo vantaggio rosanero siglato da Bombardini nel primo tempo, il Catania replicò nella ripresa con Pasquale Apa su passaggio di Alessandro Ambrosi, ques’ultimo protagonista di un errore dal dischetto ad inizio match. Il Palermo scese in campo con le maglie d’allenamento su cui furono applicati i numeri con del nastro adesivo bianco, in quanto le mute da gioco furono trafugate a poche ore dal fischio d’inizio. Sulle panchine delle due squadre sedevano Vincenzo Guerini da una parte e Giuliano Sonzogni dall’altra. 53 i gol siglati dal Catania alle pendici dell’Etna contro i 32 del Palermo.

