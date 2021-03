TORRE DEL GRIFO: ripresi gli allenamenti in preparazione di Bisceglie-Catania

Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida al Bisceglie, in programma domenica alle 15.00 al “Ventura”: lavoro in palestra per i calciatori in campo ieri sera; forza e partite a tema per gli altri. Venerdì, in calendario una seduta pomeridiana. Sabato, alle 9.30, la rifinitura. Ripresi gli allenamenti con il morale sotto i tacchi e profondo scoramento. Pesa come un macigno sulla testa dei calciatori il ko casalingo nel derby. A mister Raffaele il compito di motivare al meglio la squadra in vista della prossima partita, con l’auspicio che la rabbia accumulata mercoledì si tramuti in energie positiva per il prosieguo della stagione.

