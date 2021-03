DIFESA: c’è da rimpiazzare l’infortunato Silvestri, linea a tre o ritorno a quattro dietro?

Come ovviare alla pesante assenza dell’infortunato Tommaso Silvestri? Confermando la linea difensiva a tre che tanto piace al mister, il principale candidato alla sostituzione in vista di Catania-Teramo sarebbe Simone Sales, ex di turno. Resta, tuttavia, valida anche l’ipotesi di un ritorno alla difesa a quattro. In questo caso Luca Calapai e Giovanni Pinto agirebbero sulle corsie laterali con Claiton (o Giosa) e Tonucci al centro.

===>>> CENTROCAMPO: Welbeck verso il ritorno in campo dal 1′

===>>> ATTACCO: più soluzioni in vista del Teramo, Raffaele riflette sulle scelte

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***