CALCIO SICILIANO – Santana (Palermo): “Catania, sapevo già che la palla sarebbe entrata in rete iniziando a piangere…”

Mario Alberto Santana torna sul gol che ha consentito al Palermo di aggiudicarsi il derby col Catania allo stadio “Angelo Massimino”, intervenendo ai microfoni di TRM:

“Ho centrato il recordd di un gol segnato in ogni categoria, dalla A alla D. Sono fortunato, è una cosa molto bella che non tutti arrivano a fare, soprattutto in una partita come quella. Mentalmente ho preparato molto quella partita, mi aspettavo di giocare ma sono andato in panchina. Il giorno prima vedevo la partita dentro di me, la rabona l’ho fatta perché a volte ti viene di fare certe cose e volevo dare un messaggio di fiducia alla squadra. Dietro questo gol c’è tanto, nel momento che ho calciato sapevo di aver fatto gol e già avevo iniziato a piangere. Non potevo fare questo gol in una partita migliore. Un gol importante per il momento della squadra che ancora adesso vive di alti e bassi, per il mio infortunio e per la mia famiglia”.

