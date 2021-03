EX ROSSAZZURRI – Biagianti smentisce Pellegrino: “Addio al Catania per scelta tua, Maurizio”

Il Direttore dell’Area Sportiva rossazzurra Maurizio Pellegrino, concedendo un’intervista al quotidiano La Sicilia, ha spiegato che Marco Biagianti non ha proseguito l’avventura con la maglia del Catania per scelta di mister Giuseppe Raffaele. Arriva la smentita sui social dello stesso ex centrocampista:

“La vita mi ha insegnato a prendermi sempre le mie responsabilità, soprattutto nei momenti di difficoltà. Dopo tanti mesi e in un momento complicato per squadra e città, Maurizio, ancora continui a dare la colpa al mister per scelte che furono solo tue? Bisogna cercare di essere sinceri o quantomeno di avere le palle per le scelte che si fanno, la gente ha bisogno di rispetto e verità. E non aggiungo altro. Detto questo, Forza Ragazzi e sempre Forza Catania!”.

