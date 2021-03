CALCIO CATANESE: ritorno alla vittoria per il Biancavilla

Vanno al Biancavilla i tre punti, in occasione del match valido per il recupero della 14/a giornata di Serie D. Gli etnei tornano al successo, piegando in casa la resistenza del deludente Dattilo per 2-0. Il solito Khoris sblocca il risultato al 26′, poi i padroni di casa continuano a premere sull’acceleratore. Reazione poco convinta del Dattilo che, al 63′, resta anche in dieci uomini per l’espulsione di Sekkoum (doppio giallo). Strada in salita per la squadra ospite, tutto in mano al Biancavilla. La squadra di Orazio Pidatella insiste, vuole chiudere la partita e ci riesce trovando il raddoppio con Leonardi al 74′. Nel finale Randis sfiora il tris.

VIDEO: gli highlights della partita

