EX ROSSAZZURRI IN GOL: a segno anche il solito Scarsella

In occasione del recente turno di campionato tra i professionisti, cinque ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori.

Nel campionato di Serie B, importante vittoria del Vicenza sul campo del Chievo Verona (1-2) con Davide Lanzafame autore del momentaneo 0-1 nelle battute iniziali dell’incontro. Scendendo di categoria, nel girone B la Feralpisalò “strapazza” la Virtus Verona (4-0) ed il centrocampista Fabio Scarsella firma una doppietta. Non una novità per il giocatore che sale, così, a quota 10 gol stagionali. Nel raggruppamento meridionale, invece, due doppiette per Alessandro Marotta (Palermo 2-4 Juve Stabia) e Alessio Curcio (Turris 1-3 Foggia), mentre Riccardo Maniero – ora in forza all’Avellino – sblocca di rigore il derby con la Paganese (2-0).

