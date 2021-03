LA SICILIA – Borbone (resp. settore giovanile): “Ci siamo aperti al territorio facendo del Catania un club di riferimento”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il responsabile del vivaio rossazzurro Massimiliano Borbone svela i principali obiettivi nell’ambito del settore giovanile, concedendo un’intervista al quotidiano locale. In particolare si legge che “uno dei nostri obiettivi era fare del Catania un club di riferimento. Con Marino abbiamo creato una rete di scouting per fare approdare in rossazzurro i talenti della nostra terra. Ci siamo aperti al territorio. Osserviamo spesso gli allenamenti delle squadre con cui abbiamo creato rapporti di amizicia e di collaborazione, anche se il Covid ci limita non ci arrendiamo”.

