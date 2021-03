LA SICILIA – Baldini: “Manneh bella scoperta, Maldonado ha qualità. Ripartire con lo stesso piglio di domenica”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano locale evidenzia alcune parole che il neo allenatore rossazzurro Francesco Baldini aveva già espresso nel post-gara di Catania-Avellino:

“Manneh è stata una bella scoperta perchè è un giocatore che ha progressione, velocità e può aprire la gara in qualsiasi momento. Il 4-3-3? Mi permette di tenere il campo effettuando determinati movimenti per aggredire gli spazi, ma posso cambiare assetto in qualsiasi momento. Maldonado? Ha qualità, devo metterlo al servizio della squadra. Ha sbagliato in occasione del rigore dell’Avellino, ma nel calcio si può sbagliare. L’importante è riprendersi e tornare a far bene. Adesso si devono dosare le forze, ripartendo con lo stesso piglio di domenica. Sono partite decisive, giusto organizzarle al meglio per alimentare il mio sogono di fare bene. Sentiamo l’affetto della gente, va alimentato con i risultati e non le promesse”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***