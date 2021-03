LA SICILIA: panchina, per il dopo-Raffaele l’ex Trapani Baldini resta in pole

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano locale conferma che l’ex Trapani Francesco Baldini è in pole per la sostituzione di Giuseppe Raffaele sulla panchina del Catania. “Stiamo discutendo”, l’ammissione dello stesso Baldini. Era stato fatto pure il nome di Nicola Legrottaglie, ma anche tante altre ipotesi come quella di Francesco Passiatore e di un triumvirato di ex rossazzurri come Gennaro Monaco, Angelo Sciuto e Davide Baiocco. Tutti eventualmente disponibili, ma la pista più concreta rimane quella che porta a Baldini.

