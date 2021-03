PACI (all. Teramo): “Il Catania ha attaccanti formidabili. Sono più forti di noi ma non è detto che vincano…”

In vista di Catania-Teramo, l’allenatore biancorosso Massimo Paci conferma quanto dichiarato ai nostri microfoni dal Direttore Sportivo Sandro Federico, e cioè dell’importanza di giocare per vincere sabato:

“Inseguiamo l’obiettivo playoff. Siamo ottavi con una partita in meno e possiamo migliorare la classifica, dipende da noi e dai risultati. Il Teramo è stato molto bravo ad alzare le aspettative con un inizio di stagione incredibile, però le squadre che ci precedono in classifica sono di assoluto valore e con un organico onestamente superiore al nostro. Noi stiamo facendo delle ottime cose, sogniamo di rosicchiare qualche posizione alle grandi. I prossimi impegni con Catania e Ternana saranno difficili e importanti ma adesso pensiamo alla trasferta etnea. Rendendo al massimo possiamo fare bene, non partiamo già battuti sabato”.

“Giocare per non perdere? Le partite vanno giocare per vincere, mi aspetto d’imparare dai nostri errori. Ad esempio a Castellammare abbiamo troppe volte giocato la palla in certe situazioni. Stiamo bene, al di là delle assenze sabato avremo una buona formazione in campo, sta a noi fare la partita. E’ il nostro lavoro. La squadra gioca bene e sa gestire le pressioni, deve migliorare in zona realizzativa ma nessuno ci ha messo sotto. A volte si sottovaluta il campionato che stiamo facendo, un grande lavoro che ha visto tutti i ragazzi migliorare rispetto alla passata stagione”.

“Il Catania ha un reparto offensivo di grandissimo valore con giocatori formidabili come Sarao, Di Piazza e Russotto che con questa categoria c’entrano ben poco, vanta uno dei migliori attacchi del campionato a livello di Ternana e Bari ma questo non deve spaventarci perchè noi abbiamo dei difensori forti. Dovremo portare a Catania la stessa mentalità evidenziata col Catanzaro avendo concesso poco, ma serve personalità e coraggio per occupare meglio l’area di rigore gestendo le piccole cose, i dettagli. Sulla carta il Catania è più forte ma non è detto che debba vincere. Andiamo a giocarcela. Dovremo assoluto migliorare la fase di possesso ed avere maggiore peso offensivo mantenendo alte le posizioni in campo, senza abbassarci troppo. Così possiamo essere più efficaci, affollando un pò di più l’area di rigore avversaria per non lasciare troppo soli gli attaccanti”.

