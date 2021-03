CALCIO SICILIANO – Palermo, ultras in contestazione: “Società fantasma, giocatori assenti…”

Dopo la gioia a seguito del successo nel derby di Catania, il Palermo ha rimediato una pesante sconfitta casalinga con la Juve Stabia. Si registra la contestazione di parte della tifoseria organizzata che attacca giocatori e società. Gli ultras della Curva Nord Inferiore dello stadio “Renzo Barbera” hanno esposto uno striscione all’esterno dell’impianto con scritto “Società fantasma, giocatori assenti, solo noi gli unici coerenti…”. E’ chiaro che il clima non è dei migliori, la vittoria col Catania rischia di essere l’unica soddisfazione stagionale – o una delle poche – per il Palermo, attualmente decimo classificato e che deve guardarsi alle spalle per non perdere il piazzamento nei playoff, malgrado le ambizioni fossero ben diverse ad inizio stagione.

