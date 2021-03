PINTO: “Col Teramo è mancato l’atteggiamento. Chiediamo scusa ai tifosi. Vogliamo giocare i playoff per vincerli”

Nel corso della trasmissione ‘SalaStampa’, su Prima tv, il laterale sinistro del Catania Giovanni Pinto torna sulla recente sconfitta casalinga riportato contro il Teramo:

“Sul piano dell’atteggiamento siamo mancati parecchio, non abbiamo assolutamente scusanti. Se manca l’atteggiamento non puoi neanche discutere della partita in chiave tecnica. Facciamo mea culpa. Il derby? Non penso abbia inciso mentalmente, poi siamo andati a Bisceglie contro un avversario qualitativamente inferiore ma facendo comunque un risultato importante fuori casa. Abbiamo vinto 3-0, anche se magari nel primo tempo eravamo un pò bloccati. Il problema è che la gara col Teramo doveva essere quella della svolta e, invece, siamo venuti meno sul piano dell’atteggiamento. Dobbiamo andare a Torre del Greco con una mentalità completamente diversa, guardando a chi ci insegue e si sta avvicinando in classifica. Dobbiamo ragionare collettivamente nell’andare a cercare più punti possibili per raggiungere la migliore posizione”.

“Venivamo da un ciclo di 7 partite in 21 giorni. Col Bari siamo riusciti a dimostrare di essere squadra unita, ma prima abbiamo preso lo schiaffo e, successivamente, è arrivata la reazione. A volte c’è questa tendenza, non va bene. Noi dobbiamo delle scuse ai tifosi per la partita di sabato, non è possibile scendere in campo arrivando sempre secondi sul pallone. Cercheremo di migliorare perchè vogliamo arrivare ai playoff e giocarli per vincere, non siamo scarsi. Nei playoff ci vuole anche tanta fortuna, bisogna crederci e arrivare al massimo soprattutto dal punto di vista fisico”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***