In vista di Turris-Catania, non si registrano calciatori squalificati ma Nana Welbeck si aggiunge all’elenco dei diffidati. Oltre al centrocampista, Alessandro Albertini è in regime di diffida. Idem l’infortunato Tommaso Silvestri ed il difensore Andrea Zanchi. I giocatori appena citati verranno squalificati alla prossima ammonizione. Occhio, pertanto, ad un eventuale cartellino giallo a Torre del Greco in ottica Avellino.

