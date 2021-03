PRIMAVERA: il Catania di Marchese rialza la testa

Nota stampa Calcio Catania

La prima rete in questo campionato dell’attaccante Matteo Fichera, classe 2003, consente alla Primavera 3 del Catania di conquistare il secondo successo stagionale, primo a Torre del Grifo. L’1-0 finale è il premio meritato per una condotta di gara equilibrata ed efficace. La formazione guidata da Giovanni Marchese risale così al 4° posto in classifica, con 6 punti. Sabato prossimo, in programma la gara con il Palermo.

Campionato Nazionale Primavera 3 / “Dante Berretti” – Stagione sportiva 2020/21 Girone G – Quarta giornata

Sabato 13 marzo – Torre del Grifo Village (Campo 3)

Catania-Vibonese 1-0 Rete: pt 34° Fichera.

Catania – Vadalà; Caracò, Lo Duca, Panarello, Iuculano, Sciuto (19°st Currò), Tropea (23°st Mignemi), Limonelli, Russo (25°st Di Stefano), Le Mura, Fichera. A disposizione: Borriello; Magrì, D’Angelo, Zappalà, Papale, Aquino, Bozzanga, Nicotra. Allenatore: Marchese.

Vibonese – Curtosi; Tassone, Riga, Staropoli, Pansera, Polimeni (33°pt De Marco), Corso (1°st Toziano), Leone (30°st Okito), D’Attilo, Spina (1°st Aguì), Rando (19°st Benkhalqui). A disposizione: De Fazio; La Torre, Maragò, Lupo, Pisano. Allenatore: Campolo.

Arbitro: Tommaso Alberto Vazzano (Catania).

Assistenti: Alessio Reitano (Acireale) e Franz Joseph Grasso (Acireale).

Ammoniti: Fichera, Limonelli e Lo Duca (C), Aguì, De Marco, Pansera e Toziano (V).

Espulsi al 14°st Fichera e De Marco.

Tempi di recupero: pt 2′; st 5′.

