RUSSOTTO: “Tanta amarezza e delusione. La prestazione c’è stata. Sono sicuro che il gruppo risponderà”

L’attaccante del Catania Andrea Russotto fatica a digerire il ko casalingo nel derby:

“Commentare questa partita diventa difficile. Purtroppo non siamo riusciti a vincere, abbiamo avuto delle occasioni, io in particolare che sono andato a botta sicura e non mi aspettavo di non fare gol. Ormai è andata. Difficile digerire una sconfitta del genere, siamo abbattuti e dispiaciuti. E’ mancato solo il gol. Loro hanno segnato penso nell’unica occasione dell’incontro, noi no. Un pò per sfortuna e un pò perchè non siamo stati bravi a farlo. La prestazione c’è stata, il Palermo era in difficoltà ed in inferiorità numerica. Gara amara, sappiamo di avere deluso la città. Sapevamo quanto fosse importante, lo abbiamo visto anche all’arrivo allo stadio. Ci tenevamo, la delusione è grandissima. Purtroppo o per fortuna domenica c’è un’altra partita e pensiamo a quella. Non sarà facile ripartire perchè non possiamo non pensare a questo risultato ma dovremo conquistare i tre punti per dare una risposta alla brutta serata. Il gruppo recita un ruolo fondamentale, in questo momento difficile ci si compatta ancora di più. Ho la fortuna di far parte di un gruppo coeso e di lavoratori. C’è tanta amarezza ma siamo chiamati a continuare questo progetto e dobbiamo conquistare il miglior piazzamento nei playoff. Sono sicuro che il gruppo risponderà”.

VIDEO – Le parole di Russotto

