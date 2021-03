SARAO: “Vittoria che segna un nuovo inizio. Abbiamo voltato pagina, siamo una squadra forte”

L’attaccante del Catania Manuel Sarao, autore del definitivo 3-1, commenta la vittoriosa prestazione contro l’Avellino:

“Siamo una squadra forte, questo è quello che abbiamo sempre saputo nello spoglatoio. Poi è ovvio che ci sono momenti difficili dove sembra che tutto non vada per il verso giusto e vengono a mancare certezze a livello di prestazioni e risultati. Il momento difficile qualche mese fa sembrava alle spalle. L’importante è non perdere certezze in questi momenti. Abbiamo voltato pagina, questa vittoria segna un nuovo inizio e deve essere una buona spinta per noi. Il Catania ha vinto una partita difficile”.

“Il mister mi dice che ogni tanto pecco di eccessiva generosità. Io sono contento di questo, ma so che devo migliorare in zona gol se voglio fare il salto di qualità. Il rigore calciato al 95′? Mi piace assumermi le mie responsabilità, non ho problemi a farlo. Le responsabilità fanno l’uomo ed io sono contento di prendermele, come tutti i miei compagni. Ci abbiamo sempre messo la faccia, lo farò e lo faremo anche in futuro. Doppia cifra? Un attaccante vuole sempre segnare ma l’importante è il risultato finale della squadra. Col mister ci siamo detti che noi siamo questi e la prestazione è arrivata perchè abbiamo finito tutti la gara stremati. Questo è l’obiettivo di ogni allenamento e partita, poi il risultato è frutto di mille episodi. Dove può arrivare il Catania? Può arrivare a vincere con l’Avellino e stradominare una partita, questo deve essere il nostro punto di partenza”.

VIDEO: le parole di Sarao

