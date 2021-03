BALDINI: “I ragazzi mi hanno fatto un regalo. Meritano loro i complimenti, io non ho inventato niente”

La soddisfazione di mister Francesco Baldini per il vittorioso esordio sulla panchina del Catania contro l’Avellino:

“Io mi sono regalato quest’avventura a Catania, qualche giorno fa è stato il mio compleanno ed i ragazzi mi hanno fatto questo regalo all’esordio. Il merito è semplicemente il loro, avendo messo in campo tutto quello che avevano. Un allenatore in due giorni non può fare miracoli. Questo è un gruppo sano, incredibile, che ha dato tutto ad una persona e componenti dello staff che non conoscevano. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, non mi sono inventato niente. Per la categoria questa è una squadra tecnica che può giocare tranquillamente a pallone, ha in organico buonissimi giocatori. Questi sei giorni ci serviranno per recuperare le forze. I calciatori hanno dato il massimo, compreso chi è subentrato. Ho notato un entusiasmo incredibile anche da parte del vecchio staff. Ci sono le premesse per continuare ad andare avanti così. Mi rende soddisfatto che i ragazzi abbiano provato a fare quello di cui abbiamo parlato, si sono presi dei rischi. Meritano i complimenti, io non ho fatto niente”.

“Sarao? Grande partita di sacrificio ma voglio il gol da lui. Lavoreremo perchè è un ottimo giocatore in non possesso palla e dà un contributo notevole ma voglio che si prenda anche delle soddisfazioni, lavoreremo per cercare di mandarlo più spesso in porta. Maldonado? Ha disputato un’ottima partita. Ha commesso un errore in occasione del rigore avellinese? Non mi preoccupano i calciatori che fanno errori, ma quelli che non fanno. Maldonado mi piace per la categoria, può essere un capitale per il Catania. Gli ho semplicemente dato fiducia e lui mi ha ripagato. Le risposte che cercavo le ho avute già dopo 1′ che sono arrivato a Catania, ma da tutti. Anche se avessimo perso, le risposte le avevo già ottenute. Conto che i ragazzi abbiano voglia di fare prestazioni come oggi. Il divertimento è fare questo tipo di prestazione. E’ inutile negare che ad un certo punto siamo calati fisicamente ma questi ragazzi hanno giocato tantissime partite in pochi giorni. Sapevo anche di avere gente in panchina che potesse contribuire a far bene e riequilibrare la squadra, che mi è piaciuta nella sua totalità, intendo anche staff e dirigenza. Nell’insieme”.

“4-3-3? A me non piace parlare di moduli ma di occupazione di spazio, movimento, gente che attacca gli spazi. Il 4-3-3 lo adotto perchè mi crea gli spazi dove io voglio andare a lavorare ma questa squdra può giocare in diversi modi. Non mi piace adattarmi agli altri, valuteremo partita per partita sul modulo. Izco? Mariano ha dato qualcosa d’importante. E’ un giocatore integro, mi è sempre piaciuto, lo conosco da tanto tempo. E’ un leader dentro lo spogliatoio. Dall’Oglio? Pensavo di sostituirlo ma poi mi rendevo conto che mi serviva assolutamente anche se stanco, l‘ho messo davanti alla difesa per non farlo più correre ma lui correva ancora. Il rigore di Sarao? Non sapevo neanche che lo calciasse. Avevo messo altri rigoristi ma in campo c’era lui e sono felicissimo che abbia coronato la prova di spessore con il gol. Manneh? Forse è uno di quelli che conoscevo meno. Mi ha aiutato nella scelta il mio collaboratore. E’ molto interessante, uno di quei calciatori che strappa la partita, determinante“.

“Non ci sono gerarchie in questa squadra. Vale per i portieri e la rosa nel suo complesso. Mi piace coinvolgere tutti perchè è l’unico modo per poter vincere. Qui c’è gente molto esperta con numerosissime partite alle spalle. Io ho dato loro qualche input e hanno trovato le soluzioni perchè alleno calciatori navigati. Il rammarico grande è quello di non aver condiviso con i tifosi questo risultato. La gente sarà contenta. Ho detto ai ragazzi che ci meritiamo queste prestazioni, noi come anche la società e la tifoseria. Si può pure perdere ma quando si gioca come oggi nessuno potrà mai rimproverarti niente. Dedico la vittoria alla mia famiglia che mi ha supportato a casa, anche per il tempo che gli ho portato via non andando in giro con loro”.

