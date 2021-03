CATANIA – AVELLINO: capitani in campo con la maglia “Lo sport non vi dimentica”

Nota stampa Calcio Catania

Lega Pro affianca l’Associazione Libera di Don Luigi Ciotti per ricordare le vittime innocenti delle mafie

In occasione della trentaduesima giornata del Campionato Serie C, anche i capitani del Catania e dell’Avellino, Mariano Julio Izco e Mirko Miceli, hanno indossato prima del fischio d’inizio la maglia “Lo sport non vi dimentica”, rendendo così lo stadio un luogo di memoria e celebrando la XXVI giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Le maglie, realizzate anche grazie alla collaborazione di Erreà, verranno messe in vendita sui canali online di Libera e il ricavato devoluto interamente all’Associazione.

