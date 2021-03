SERIE C: 31/a giornata, risultati e classifica. Il Catania scivola al settimo posto. Marotta ancora decisivo

Riportiamo i risultati delle altre partite valevoli per la 31/a giornata del girone C di Serie C. Cavese-Catanzaro non è stata giocata in segno di lutto per l’improvvisa scomparsa del vice allenatore degli aquilotti Antonio Vanacore, ufficiale il rinvio al 23 marzo. Il Catania scivola al settimo posto. L’Avellino, prossimo avversario dei rossazzurri, si aggiudica il posticipo con il Potenza.

RISULTATI

Vibonese 0-0 Monopoli

Turris 1-0 Catania (18′ Longo)

Bari 1-1 Casertana (25′ D’Ursi, 45′ Carillo)

Bisceglie 0-1 Paganese (25′ Squillace)

Virtus Francavilla 0-1 Foggia (84′ Gavazzi)

Viterbese 0-1 Juve Stabia (32′ Marotta)

Teramo 2-4 Ternana (47′ Falletti, 51′ Santoro, 54′ Costa Ferreira, 56′ Partipilo, 62′ Furlan, 72′ Falletti)

Avellino 3-1 Potenza (34′ Tito, 48′ Maniero, 63′ D’Angelo, 75′ Volpe)

Cavese – Catanzaro (rinviata al 23 marzo)

CLASSIFICA

Ternana 69 Avellino 60 Bari 53 Catanzaro 48 Juve Stabia 46 Foggia 46 Catania 43 Teramo 42 Palermo 39 Casertana 38 Monopoli 34 Viterbese 34 Turris 34 Virtus Francavilla 31 Vibonese 28 Potenza 28 Paganese 27 Bisceglie 24 Cavese 16

