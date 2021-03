SERIE C: il Catania è squadra più esperta del girone C

Il mercato di gennaio ha cambiato l’età media delle rose. Focalizzando l’attenzione sul girone C di Serie C, notiamo come il Catania abbia l’organico più esperto con un’età media pari a 29,5. Seguono Bari (29), Ternana (28,6) e Catanzaro (27,2) davanti a Cavese ed Avellino (entrambe 26,2). Alle loro spalle Palermo (26,1) e Juve Stabia (25,6). Il Teramo, prossimo avversario dei rossazzurri, è la sesta squadra più giovane del campionato (24,5). In casa Catania, determinanti per l’aumento del livello di esperienza gli ingaggi di Giosa (37), Sales (33), Russotto e Di Piazza (32 entrambi).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***