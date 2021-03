SERIE C: Top 11 girone C, spazio anche a Russotto e mister Baldini

La redazione di tuttoc.com stila la consueta Top 11 della giornata di campionato appena trascorsa. Per quanto riguarda il girone C, figura anche l’attaccante rossazzurro Andrea Russotto. “In grande spolvero l’attaccante – si legge – che segna una doppietta e fa tornare il sorriso in casa Catania, regalando un gran bell’esordio a mister Baldini sulla panchina rossoazzurra”. A proposito di Baldini, viene ritenuto il migliore allenatore della 32/a giornata sottolineando che “meglio non poteva iniziare l’avventura con gli etnei, successo sull’Avellino, una delle più in forma del torneo in questo momento, e prestazione convincente. Baldini ha da subito trovato la chiave per ottenere da questo gruppo il meglio, non era facile ma è un gran bel biglietto da visita in vista dei playoff”.

