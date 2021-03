CAVESE – CATANIA: arbitra Bitonti, i precedenti con le due squadre. Etnei imbattuti

Sono stati designati gli arbitri per la 33/a giornata di Serie C. Cavese-Catania, partita valida per il girone C, sarà diretta da Paolo Bitonti (Bologna). Assistenti Vincenzo Adriano Catucci (Pesaro) e Orazio Luca Donato (Milano). Quarto ufficiale Valerio Maranesi (Ciampino).

Si registrano due precedenti per il Catania con il “fischietto” emiliano, entrambi risalenti al campionato di Lega Pro 2018/19: Vibonese 0-0 Catania e Matera 0-2 Catania (gol di Vassallo e Calapai). Un solo confronto diretto da Bitonti per la Cavese, sconfitta fuori casa dal Roccella nel torneo di Serie D 2016/17 per 3-1.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***