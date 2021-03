SERIE C: Vibonese e Monopoli non vanno oltre il pari

Vibonese e Monopoli in campo per l’anticipo della 31/a giornata del girone C di Serie C. Pareggio a reti inviolate tra le due squadre. Poche emozioni allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia, ma un punto che muove la classifica: gli uomini di Roselli fanno un piccolo passo in avanti, agganciando il Potenza a quota 28 punti ma rinviando ancora una volta l’appuntamento con la vittoria che manca dal 2 dicembre scorso. I pugliesi invece si portano a 34 punti, agganciando momentaneamente la Viterbese, a -3 dalla Casertana che occupa la prima posizione utile in ottica playoff.

