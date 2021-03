SERIE C – EX ROSSAZZURRI IN GOL: Scarsella, undicesimo centro in campionato

In occasione della 30/a giornata di Serie C recentemente disputata, tre ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori.

Nel raggruppamento A, si è sbloccato dopo un digiuno di un anno Andrea Mazzarani segnando il momentaneo 1-2 nel derby con la Carrarese, ma il Livorno è uscito sconfitto dal confronto (4-2). Per quanto concerne il girone B, il centrocampista-goleador Fabio Scarsella ha colpito ancora: undicesimo gol in questo campionato con la maglia della Feralpisalò. Sul campo della Triestina, però, la sua rete non è bastata per incamerare i tre punti. Il catanese Gianluca Litteri ha infatti risposto siglando l’1-1 finale. Infine, nel girone C, tripletta di Alessandro Marotta al cospetto della Turris (4-1). L’ex attaccante rossazzurro è salito a quota 6 gol indossando la casacca della Juve Stabia.

