Il Catania ha sostenuto oggi, a Torre del Grifo, il secondo allenamento settimanale in vista della sfida al Teramo in programma sabato alle 12.30. Conclusa una sessione di forza in palestra, i rossazzurri hanno svolto combinazioni tecniche. In chiusura, partitella. Si valuterà nelle prossime ore se Piccolo e Reginaldo saranno arruolabili per sabato, mentre Zanchi continua a svolgere lavoro individualizzato.

