TORRE DEL GRIFO: allenamento diretto da Cristaldi, Catania già in ritiro pre-gara

Immediata ripresa degli allenamenti, a Torre del Grifo, per il Catania dopo la sconfitta con l’esonero. Due gruppi hanno svolto programmi differenziati: scarico per i calciatori in campo ieri a Torre del Greco; prevenzione in palestra e lavoro intermittente per tutti gli altri atleti disponibili. Allenamenti diretti da Gianluca Cristaldi, in attesa che lo faccia il neo-allenatore Francesco Baldini (manca solo l’ufficialità), già in Sicilia. Rossazzurri in ritiro pre-gara in vista della gara con l’Avellino, fissata per domenica alle 12.30 al “Massimino”.

