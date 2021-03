BALDINI: nessuna sorpresa, lui il sostituto di Raffaele. E’ già in Sicilia

Come riportato mercoledì, Francesco Baldini sarà il nuovo allenatore del Catania. La società aveva tenuto in considerazione anche altri profili, come quello di Nicola Legrottaglie e Francesco Passiatore. Comunicato l’esonero di Giuseppe Raffaele, che dunque resta a libro paga fino a giugno, il Catania si prepara dunque ad accogliere Baldini, già in Sicilia e pronto per firmare un contratto che dovrebbe essere della durata di tre mesi.

Ex difensore di Napoli e Genoa, da allenatore ha guidato le giovanili di Bologna (Allievi e Primavera), Roma (Under 17) e Juventus (Primavera), sedendo anche sulle panchine di Sestri Levante, Lucchese, Imolese e Trapani. L’ultima esperienza professionale è stata proprio nella sponda granata della Sicilia, venendo esonerato dopo un’avventura durata cinque mesi in Serie B.

