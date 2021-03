VERSO CATANIA – AVELLINO: il Covid colpisce ancora gli irpini. Baldini, sì alla difesa a quattro?

Avellino al lavoro in vista della trasferta di Catania, ma preoccupa in casa biancoverde la situazione legata ai contagi da Covid-19. In occasione della gara d’andata gli irpini furono decimati e pagarono dazio, adesso si registrano tre casi nel gruppo squadra e lo staff avellinese spera che la situazione rimanga sotto controllo in ottica Catania.

La squadra rossazzurra, invece, riparte in panchina da Francesco Baldini. Giuseppe Raffaele ha già lasciato Torre del Grifo, mentre l’ex allenatore del Trapani è a Catania da ieri sera, pronto per la firma fino a giugno. Dal punto di vista tattico potrebbe registrare una novità rispetto alle precedenti apparizioni, l’utilizzo della linea difensiva a quattro, probabilmente secondo un sistema di gioco basato sul 4-3-3 rilanciando Maldonado in mezzo al campo. Dipenderà anche dai calciatori effettivamente a disposizione del nuovo tecnico, chiamato in primis a rivitalizzare il gruppo sul piano mentale.

