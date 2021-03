EX ROSSAZZURRI – Burgos: lo storico vice di Simeone riparte dal Newell’s Old Boys

Vi ricordate di German “Mono” Burgos, storico collaboratore tecnico di Diego Pablo Simeone? Nella stagione 2010/2011 ci fu anche il suo prezioso contributo per risollevare le sorti del Catania in Serie A. Adesso è stato nominato allenatore degli argentini del Newell’s Old Boys. “Tutte le mie esperienze, dall’Atlético Madrid al Catania, al Racing e in altre squadre, si sono rivelate positive. Voglio trasmettere la mia energia alla mia squadra”, alcune delle parole più significative di Burgos nella conferenza stampa di presentazione.

Tempo fa l’ex centrocampista rossazzurro Francesco Lodi parlò così, ai microfoni di calciomercato.com, della coppia Burgos-Simeone a Catania: “Si vedeva che fosse il braccio destro di Simeone in tutto e per tutto: dove non arrivava il Cholo c’era lui. Era una coppia molto affiatata, bastava uno sguardo per capirsi. Già allora Burgos aveva una gran voglia di allenare, spesso era lui a darci indicazioni. Ho subito pensato che uno così è meglio avercelo come amico. Aveva una mano enorme, se tirava uno schiaffo a qualcuno gli faceva girare la testa. A parte la prima impressione, Burgos è talmente buono che era impossibile discuterci. Anzi, era lui a calmare noi se c’era troppo agonismo nelle partite. Poi si sfogava con gli arbitri”.

Lo scorso anno, invece, lo storico duo si scisse con Burgos che salutò l’Atletico Madrid e si espresse in questi termini su Simeone: “E’ un amico, ci conosciamo da una vita. Ci capiamo con i gesti, senza gesti, con gli sguardi, senza sguardi, a capocciate. Anche da cinquanta metri di distanza capisco quello che vuole dirmi senza che lo faccia. Ho cenato più tempo con il Cholo che con la mia famiglia. Otto anni in nazionale, più quelli all’Atletico da giocatori e gli altri otto sulla panchina. È tantissimo tempo. E trovare qualcuno con cui ci si capisce così bene è meraviglioso”.

Adesso è pronto ad affrontare una nuova avventura professionale. In bocca al lupo, “Mono”!

