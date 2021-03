VERSO CATANIA – AVELLINO (Video): l’ultima volta furono i rossazzurri a prevalere al “Massimino”

Catania e Avellino tornano a sfidarsi allo stadio “Angelo Massimino”, dopo il 3-1 inflitto dai rossazzurri la scorsa stagione. Era il 22 gennaio 2020, il Catania di Cristiano Lucarelli riuscì ad avere la meglio sull’avversario guidato da Eziolino Capuano. Riassaporata la vittoria in campionato che mancava dall’8 dicembre contro un volenteroso Avellino.

Primo tempo per lunghi tratti abbastanza soporifero, ma fu il Catania a rendersi maggiormente pericoloso. Curiale (8′) e Curcio misero i brividi in un paio di circostanze. L’Avellino si affidò prevalentemente alle conclusioni da fuori di Micovschi e Di Paolantonio. Proprio nel momento migliore del Catania, a sorpresa gli irpini si portarono in vantaggio. Per l’ennesima volta i rossazzurri pagarono una disattenzione su palla inattiva: al 39′ Furlan respinse la prima deviazione di Zullo, nulla potette sulla seconda con il difensore che depositò in fondo al sacco. Risposta degli etnei pressochè immediata. Al 44′ Bertolo provò a respingere la minaccia, Biondi rimise in mezzo e Curiale scagliò in porta il pallone dell’1-1.

Ad inizio ripresa meglio l’Avellino. Lucarelli sostituì Curiale per un problema fisico di rilevante entità, mettendo dentro Barisic al suo posto. Spazio anche a Sarno. Biancoverdi pericolosi con il neo acquisto Izzillo al 3′. Di Paolantonio e Micovschi crearono ulteriori presupposti di pericolo dalle parti di Furlan. Il Catania cambiò modulo, passando al 3-4-3. Al 35′ Silvestri di testa impegnò Tonti che respinse in corner. Qualche minuto più tardi, fallo in area e rigore concesso dal direttore di gara tra le vibranti proteste irpine. Espulso Parisi. S’incaricò della battuta Sarno, che trasformò per il sorpasso catanese. Avellino, a questo punto, interamente riversato in avanti ed il Catania approfittò delle praterie lasciate dall’avversario piazzando il colpo del definitivo ko in pieno recupero. Barisic a tu per tu con Tonti, sul rimpallo si avventò Sarno e di testa spedì in rete per la doppietta personale.

VIDEO: gli highlights della partita

TABELLINO INCONTRO

MARCATORI: 39’pt Zullo, 44’pt Curiale, 38’st Sarno, 48’st Sarno

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Rizzo, Biagianti (24’st Vicente); Biondi (1’st Sarno); Curcio (11’st Mazzarani), Di Molfetta (24’st Esposito); Curiale (1’st Barisic).

A disp. di Lucarelli: Martinez, Esposito, Pino, Marchese, Vicente, Di Grazia, Frisenna, Manneh, Distefano.

AVELLINO (3-4-3): Tonti; Illanes, Zullo, Bertolo (1’st Rossetti); Celjak (14’pt Izzillo, 26’st Morero), De Marco, Di Paolantonio, Laezza; Micovschi, Alfageme, Parisi.

A disp. di Capuano: Pizzella, Njie, Albadoro, Evangelista, Acampora, Russo.

ARBITRO: Daniele Paterna (Teramo)

Assistenti: Giulio Basile (Chieti) e Giuseppe Di Giacinto (Teramo)

NOTE: 4′ di recupero s.t.; 3′ di recupero p.t.

AMMONITI: Curiale, Izzillo, Lucarelli, Capuano, Biagianti, Mazzarani, Silvestri, Laezza, Esposito, Alfageme

ESPULSI: Parisi

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***