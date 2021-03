SILVESTRI (Avellino): “Gara troppo importante a Catania, dispiace per Raffaele”

Uno degli elementi più rappresentativi dell’Avellino, il difensore Luigi Silvestri (nella foto con la maglia del Potenza) si sofferma sul Catania, avversario domenica al “Massimino”:

“Il Catania ha un organico importantissimo per la categoria. Non viene da un bel periodo, ha riportato la seconda sconfitta consecutiva. Domenica giocherà in casa, come per il Monopoli anche loro interpreteranno l’incontro come fosse una finale. Noi, comunque, la prepareremo bene perchè è una gara troppo importante per noi. Raffaele esonerato? Lo conosco perchè è stato mio allenatore. Mi voleva anche quest’anno. Dispiace per la persona, è un allenatore qualificato per la categoria”.

