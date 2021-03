VERSO CAVESE – CATANIA: mister Baldini ripropone il tridente anti-Avellino?

Esordio subito vittorioso e convincente, quello di mister Francesco Baldini sulla panchina del Catania. Il 4-3-3 del tecnico di Massa ha dato i suoi frutti nella gara disputata contro l’Avellino, ma servono conferme. C’è curiosità, in particolare, sul tridente offensivo che tanto bene ha fatto domenica scorsa. Piccolo da una parte, soprattutto Russotto dall’altra – autore di una doppietta – e Sarao al centro dell’attacco, si sono dimostrati all’altezza. Poi, a gara in corso, c’è stato spazio anche per uno sgusciante Kalifa Manneh. Il gambiano, però, non sarà disponibile in vista della Cavese, a seguito della convocazione in Nazionale. Vedremo se Baldini riproporrà dall’inizio il trio che ha ben figurato al cospetto dell’Avellino. La sensazione è questa, con Reginaldo e Matteo Di Piazza che partirebbero dalla panchina.

