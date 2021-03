MANNEH: il gambiano convocato in Nazionale, salta Cavese-Catania

L’esterno offensivo Kalifa Manneh non sarà a disposizione di mister Francesco Baldini per la trasferta di Cava de’ Tirreni. Il giocatore del Catania, domenica autore di una buona prestazione contro l’Avellino, non potrà essere a disposizione del tecnico in vista della Cavese. E’ arrivata, infatti, la notizia della convocazione nella Nazionale del Gambia per gli impegni con Angola e Congo, rispettivamente fissati per il 25 e 29 marzo. Entrambe le sfide sono valide per la qualificazione alla Coppa delle Nazioni Africane.

