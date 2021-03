VERSO CAVESE – CATANIA: rettifica, Scoppa e Gerardi sconteranno la squalifica in tempo

Attualmente in fondo alla classifica del girone C di Serie C, la Cavese – prossima avversaria del Catania – ha riportato sul campo della Casertana la quinta sconfitta consecutiva. Nel corso dell’incontro si segnalano anche le espulsioni del già citato Gerardi e dell’ex rossazzurro Scoppa. Entrambi, espulsi per somma di ammonizioni, torneranno a disposizione per la gara col Catania visto che la Cavese, prima di affrontare gli etnei, scenderà in campo mercoledì per il recupero della 31/a giornata contro il Catanzaro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***