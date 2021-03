CATANIA SOCIAL – Izco: “Si lotta insieme e si suda su ogni pallone”

“Si lotta insieme e si suda su ogni pallone, sempre! NOI SIAMO IL CALCIO CATANIA”. Il capitano del Catania Mariano Izco sprona con questo semplice messaggio i compagni, reduci dalla preziosa vittoria ottenuta contro l’Avellino tra le mura amiche. Ripartire da un gruppo unito, compatto e determinato è la chiave per superare le difficoltà e migliorare il rendimento del collettivo. Lo stesso Izco si è rivelato una piacevole sorpresa domenica, venendo schierato in campo dal 1′ come non accadeva da diverse partite. L’argentino viene ritenuto un elemento importante dal neo mister Francesco Baldini non solo nello spogliatoio, ma anche all’interno dello scacchiere tattico.

