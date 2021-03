VITTURINI (Teramo): “Vittoria molto importante, ci avviciniamo al Catania in classifica”

Da un suo tiro è nato il gol che ha consentito al Teramo di espugnare il “Massimino”, con il pallone che ha colpito entrambi i pali per poi sbattere su Confente ed insaccarsi al 30′. Davide Vitturini esprime tutta la sua gioia per la conquista dei tre punti a Catania:

“Abbiamo vinto non avendo preso gol e dando continuità. Il quarto risultato utile consecutivo ci dà spinta e morale per le prossime gare. E’ stata una vittoria molto importante anche perchè ottenuta in uno scontro diretto, per di più fuori casa. Ci avviciniamo al Catania in classifica a restiamo attaccati alle posizioni migliori. Continuiamo a sognare un piazzamento importante nei playoff. Questi punti ci danno tanto entusiasmo e fiducia per il prosieguo della stagione. Autogol di Confente? Va bene così, l’importante è che la palla sia entrata e siamo riusciti a fare risultato”.

“Stiamo lavorando bene sui concetti e principi di gioco, cerchiamo di evitare di prendere gol, lavoriamo di reparto. Siamo giovani ma, ognuno di noi, prova a responsabilizzarsi facendo il meglio possibile. I risultati stanno arrivando e siamo molto contenti, pur nella consapevolezza che dobbiamo migliorare in alcuni aspetti. Le squadre che stanno più in alto di noi in classifica sono veramente attrezzate e forti, Catania compreso. Affrontare queste partite è ancora più stimolante per noi. Siamo soddisfatti ma non possiamo rilassarci, continuando a lavorare come stiamo facendo in vista della Ternana”.

