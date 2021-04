BALDINI: “Mai avuto il sentore di difficoltà. Sta nascendo qualcosa d’importante, la squadra vince e si diverte”

Ampiamente soddisfatto l’allenatore del Catania Francesco Baldini dopo la netta affermazione ai danni del Potenza:

“Forse è stata la miglior partita da quando alleno il Catania. Ero curioso di vedere come la squadra avrebbe reagito passando in svantaggio. Siamo rimasti concentratissimi ed in partita, non ho avuto il minimo sentore di difficoltà. Ho la fortuna di vederli lavorare tutta la settimana e quello che assicurano in campo è incredibile. Si meritano questi risultati. Sono veramente soddisfatto della prestazione. Alla squadra ho detto che non voglio che si molli di un centimetro. Giocheremo tutte le partite per portare a casa il risultato pieno e lo confermo”.

“Catanzaro scontro diretto? A prescindere dalla forza del Catanzaro che è sicuramente un’ottima squadra, sono concentrato sul Catania. Sta nascendo qualcosa d’importante nel gruppo, con una consapevolezza e la voglia di essere tosti per tutti. Ai ragazzi dissi che eravamo in una situazione in cui bisognava giocare in modo spensierato. Amo un certo tipo di calcio, gli ho proposto le mie idee e loro le stanno mettendo in pratica con tutta la voglia e passione che hanno. Si divertono ma, come dice Velasco, il divertimento c’è quando le cose vengono fatte seriamente. Adesso dobbiamo essere bravi a non cambiare di una virgola il nostro atteggiamento“.

“Avevamo preparato la gara molto bene su determinate situazioni. Un allenatore in poche settimane non può inventarsi chissà cosa. Ho la mia idea di calcio, magari diversa dalla gestione precedente e non vuol dire che quella fosse sbagliata. Ho avuto sempre questa idea di calcio, anche l’anno scorso a Trapani nei momenti difficili. Sono molto consapevole del lavoro fatto per crearmi questa idea e loro l’hanno praticata con perfezione. Recepiscono in un millesimo di secondo i dettami, avendo la fortuna di allenare giocatori con grande esperienza. Idea di gioco prettamente offensiva? Non mi piace attendere gli altri che mi facciano male o subire la partita. Questo ho trasmesso ai ragazzi. Abbraccio tra me e Di Piazza al momento del cambio? Gli ho detto che non deve mollare di un centimetro. Sapevo che se lui si fosse messo a disposizione della squadra, la squadra si sarebbe messa a disposizione sua mettendolo nella condizione di segnare. Probabilmnte Matteo avrebbe giocato anche se ci fosse stato Sarao, per come si è allenato in settimana. Ho bisogno di non dormire la notte per decidere chi mandare in campo. Noto con piacere che stanno tutti bene. Chiunque avrebbe avuto il merito di entrare in campo oggi per come lavora“.

“Infermeria? Silvestri da martedì penso che inizierà a lavorare con la squadra. Non penso che avremo la disponibilità di Piccolo e Sarao, ma mi interessa che facciano parte del gruppo perchè anche da fuori sono calciatori fodamentali. M’interessa sempre la compattezza di squadra. Anche se infortunati, una loro parola può essere d’aiuto per i compagni. Il Catania ha ancora margini di miglioramento. Alleno una squadra di qualità sotto tutti i punti di vista, soprattutto morale. Da quando sono arrivato abbiamo iniziato un certo tipo di lavoro. Siamo focalizzati allo star bene al momento giusto, quindi ho accelerato sul piano degli allenamenti volutamente. Oggi ho visto calciatori che inizano a stare bene. Non faccio mai nomi ma Pinto ha fatto un recupero importante al 95′. Idem Welbeck. Di Piazza ha fatto un recupero di 70 metri. Cito anche Claiton. Queste sono le cose che fanno bene alla squadra”.

VIDEO: le parole di Baldini

